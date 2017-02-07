Председатель и вице-спикеры Заксобрания посетили Братск с рабочим визитом

Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, а также вице-спикеры Наталья Дикусарова и Кузьма Алдаров 4 февраля посетили с рабочим визитом Братск. Там прошло совещание с участием мэра города Сергея Серебренникова, председателя городской Думы Ларисы Павловой, депутатом Заксобрания от Братска Георгием Любенковым, заместителями мэра, руководителями комитетов и департаментов администрации города.



Как отметил С. Брилка, Братск как северная столица региона стоит на особом счету. Областной парламент уделяет пристальное внимание вопросам участия города в федеральных и региональных государственных программах. Спикер добавил, что к 1 апреля до муниципальных образований области будет доведена информация по принятым решениям о финансировании мероприятий из областного бюджета, также будут представлены сведения о лимитах финансово-бюджетных обязательств.



Н. Дикусарова сообщила, что в конце прошлого года были внесены изменения в законодательство о межбюджетных отношениях. В результате перераспределения налоговых доходов в пользу муниципальных образований в этом году в бюджет Братска поступит дополнительно 129 млн руб. налоговых отчислений, уплаченных по упрощенной системе налогообложения. Также на контроле Законодательного Собрания находится вопрос о проектировании и начале строительства в городе нового здания перинатального центра, сообщает пресс-служба регионального парламента.



На начальном этапе администрации города совместно с министерством здравоохранения Иркутской области необходимо будет отработать медико-техническое задание на строительство этого объекта, чтобы можно было определить расходы, связанные с проектированием. Кроме этого, положительно решен вопрос о продолжении строительства детского сада в жилом районе Порожский. Планируется финансирование работ, связанных с ремонтом дорог по улицам Погодаева и Енисейской.



На мартовской сессии областного парламента также будет рассмотрен вопрос о финансировании ремонтных работ в спорткомплексе «Солнечный» и спортзале «Спартак». Вице-спикер также рассказала о финансировании расходов, связанных с выплатой зарплат техническому, вспомогательному и обслуживающему персоналу бюджетной сферы Иркутской области.



С 1 апреля этого года в областном бюджете будут предусмотрены средства на доведение зарплат данной категории работников до размера 90% от прожиточного минимума, установленного в Иркутской области. С 1 июня 2017 года - до 95%, с января 2018 года - до 100%.



В свою очередь представители администрации Братска представили свои предложения и по другим вопросам. В частности, городу требуется софинансирование из областного бюджета на ремонт дорог по улицам Курчатова и Возрождения.



Также необходимы финансовые средства на ремонт канализационного коллектора в жилом районе Падун. Примерная стоимость работ составляет порядка 100 млн руб. Кроме этого, около 24 млн руб. необходимо направить на ремонт дорог к садово-огородническим кооперативам.



Депутаты Законодательного Собрания в ходе рабочего визита посетили строительную площадку в жилом районе Падун на ул. Котельная, 11, где возводится многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья.



После поездки на строящийся объект С. Брилка отметил необходимость подготовки обращения в федеральные органы власти о продлении сроков реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья для Братска. «Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья в Братске требует продления на три месяца. Это нестандартная ситуация. Причины для этого есть - короткий строительный сезон, низкая цена квадратного метра при возведении домов под переселение», - подчеркнул С. Брилка.



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2017-02-07 08:27:32