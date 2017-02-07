Олег Ярошенко: в 2016 году удалось приостановить отток медицинских кадров из региона

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году удалось приостановить отток медицинских кадров из региона. За год в лечебно-профилактические учреждения привлечено почти 60 человек: в 2015 году в Иркутской области работали 8,733 тыс. врачей, в 2016 году - 8,79 тыс. специалистов. Об этом 6 февраля на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.



Он подчеркнул, что зафиксированный прирост кадров небольшой, однако ранее тенденция была отрицательная, и число специалистов из года в год снижалось. «Мы надеемся, что две основные проблемы, которые рождают кадровый дефицит, - отток трудоспособного населения за пределы области и уход специалистов из медицинской отрасли - будет решен за счет различных мероприятий по профориентации и активному выходу на медицинские рынки труда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра.



Особую серьезную роль в вопросе привлечения специалистов в медучреждения области играют руководители муниципальных образований, создавая благоприятный образ своих поселений и предпринимая ряд мер социальной поддержки медицинских специалистов на вверенных им территориях. Кроме того растет престиж профессии врача.



О. Ярошенко отметил, что благодаря новому подходу в решении кадрового вопроса уже удалось привлечь пять врачей узких специальностей на работу в Усольский роддом, врача в Верхнемарковскую участковую больницу и специалистов во вновь созданные психиатрические отделения, куда были переведены пациенты бывшего «Александровского централа».



Одним из удачных механизмов привлечения кадров на места министр назвал программу «Земский доктор». С 2012 по 2016 годы число молодых специалистов, получивших выплату в размере 1 млн руб., прибывших на работу в сельские населенные пункты Иркутской области, составило 422 человека.



Из общего числа привлеченных по этой программе специалистов 22% работают терапевтами, 13% - педиатрами, 11% - стоматологами, 6% - хирургами, 48% приходится на врачей других специальностей, в частности, на акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей клиническо-лабораторной диагностики, фтизиатров, неврологов и других.



В 2017 году в бюджете Иркутской области предусмотрены средства на единовременные компенсации 90 молодым специалистам в размере 90 млн руб. при условии софинансирования из федерального и областного бюджета в пропорции 60% на 40%. Однако общая потребность в рамках программы «Земский доктор» составляет более 350 человек. Всего на привлечение такого количества специалистов требуется порядка 143 млн руб. из областного бюджета.



Министр также рассказал, что в настоящее время на федеральном уровне обсуждается программа «Земский фельдшер». Потребность Иркутской области в таких специалистах на сегодняшний день составляет 781 человек.



Для решения кадрового вопроса в феврале 2016 года в региональном минздраве был создан Координационный совет, в состав которого вошли кроме руководителей министерства главные специалисты-эксперты, главные врачи, а также руководители высших и средних медицинских учебных заведений Иркутской области.



В рамках открытых уроков проводится профориентация школьников и студентов с участием главных врачей и молодых талантливых медицинских специалистов. Впервые для студентов и выпускников высших и средних медицинских образовательных организаций была организована «Ярмарка вакансий» в октябре 2016 года, что позволило главным врачам ЛПУ встретиться с выпускниками и помочь им определиться с местом работы.



В 2016 году средний уровень оплаты труда врачей и среднего медперсонала достиг 49,8 тыс. руб. и 27 тыс. руб. соответственно, что существенно выше средней зарплаты коллег в Сибирском федеральном округе. Это также выше уровня, обозначенного майскими указами президента. По СФО регион занимает по этому показателю второе место, незначительно уступая Красноярскому краю.



В своем выступлении министр здравоохранения отметил конструктивную роль региональных средств массовой информации в создании позитивного имиджа медицинского работника.



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2017-02-07 08:31:28