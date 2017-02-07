Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 07.02.2017, 10:06
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.71 (+58.71)
EUR 63.16 (+63.16)
10 CNY 85.54 (+85.54)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области потребность в работниках снизилась на 18%

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Напряженность на регистрируемом рынке труда Иркутской области на протяжении двух лет остается практически неизменной: на каждую вакансию, заявленную работодателями в государственную службу занятости, претендует менее одного человек (0,5 - 0,6). При этом в мае - июле «аппетит» работодателей традиционно возрастает, однако общая тенденция снижения их заявок действует неукоснительно. С января по декабрь 2015 года потребность в рабочей силе снизилась на 11 тыс. человек (на 22%), в течение минувшего года - еще на 7 тыс. (18%).

К концу года официальный статус безработного имели 15,9 тыс. жителей Иркутской области. Это, по сообщению Иркутскстата, на 9% меньше, чем годом ранее. Уровень регистрируемой безработицы - 1,3%. С учетом всех ищущих работу общий уровень безработицы в четвертом квартале 2016 года составил 9,2%.

Ссылки по теме:

2017-02-07 08:34:36




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!