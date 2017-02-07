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Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность в САПЭУ

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Москва. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в Сибирской академии права, экономики и управления (САПЭУ).

Напомним, в августе минувшего года сообщалось, что Рособрнадзор запретил прием в САПЭУ. До этого (в мае) ведомство лишило вуз государственной аккредитации за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся. Федеральная структура частично приостановила действие госаккредитации по пяти направлениям: «Естественные науки», «Гуманитарные науки», «Экономика и управление», «Информационная безопасность», «Культура и искусство».

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2017-02-07 08:36:36




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