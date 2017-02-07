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Всероссийская акция «Снежный десант» завершилась в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Всероссийская акция «Снежный десант» проходила в Иркутской области с 29 января по 5 февраля 2017 года. Организатором акции является Иркутское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области. Студенческие отряды работали в 11-ти муниципальных образованиях региона: помогали пожилым людям, ветеранам, проводили профориентационные, творческие и спортивные мероприятия с молодежью.

Отрядами «Снежного десанта» были привлечены к добровольческой деятельности 59 подростков, состоящих на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних. В мероприятиях со студентами приняли участие более 2 тыс. школьников 39-ти поселений области. Бойцы отрядов оказали помощь в более чем 250 дворах пожилых людей, ветеранов, инвалидов, накололи около 1 тыс. куб. м дров, убрали тонны снега, и сделали много другой полезной и нужной работы.

Наиболее активные участники акции будут поощрены министром по молодежной политике Иркутской области Александром Поповым.

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2017-02-07 08:38:12




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