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Спортсмены из Братска стали бронзовыми призерами первенства мира по санному спорту среди юниоров

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Братска стали бронзовыми призерами первенства мира по санному спорту среди юниоров. Соревнования прошли с 4 по 5 февраля в городе Сигулда в Латвии.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, двухместный экипаж Григория Волоскова и Михаила Дементьева из 19 команд занял третье место с результатом 1.20,762. Первое место занял немецкий экипаж - Ханс Орламюндер и Пауль Губитц с результатом 1.19,869. На втором месте - российский экипаж Всеволода Кашкина и Константина Коршунова (1.20,109).

Григорий Волосков и Михаил Дементьев являются воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова и тренируются под руководством Дмитрия Смирнова.

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2017-02-07 08:39:41




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