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Международный пассажиропоток иркутского аэропорта вырос в январе на 33%

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Иркутск. Сибирские новости - По итогам января Международный аэропорт Иркутск обслужил более 126 тыс. пассажиров, тем самым улучшив аналогичный показатель прошлого года на 17%. Рост трафика обусловлен как увеличением числа рейсов (+26), так и лучшей их наполняемостью. Наиболее активную динамику пассажирских перевозок обеспечивают аэропорту такие перевозчики как «Сибирь» и «Ангара». Еще одним фактором роста стало возвращение в расписание аэропорта Иркутска рейсов авиакомпании "ЮТэйр".

За месяц услугами терминала внутренних воздушных линий воспользовались 87 тыс. человек (на 11% больше, чем в январе 2016 года), сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях прирос к прошлому году на 33%. Самыми востребованными направлениями января стали Бангкок (10 тыс. пассажиров) и Пекин (7,4 тыс. пассажиров). Благодаря укреплению рубля иркутяне стали активней путешествовать. В январе пассажиропоток аэропорта на тайских направлениях вырос на треть и превысил 17 тыс. человек. Популярны среди иркутян и вьетнамские пляжи. На маршруте Иркутск - Камрань - Иркутск аэропорт обслужил за месяц 5,2 тыс. пассажиров.

Позитивную динамику демонстрирует аэропорт Иркутска и в части грузопочтовых перевозок. За первый месяц 2017 года грузовой терминал на 85% улучшил плановый показатель по почтовым отправлениям и обработал вполовину больше грузов.

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2017-02-07 08:41:36




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