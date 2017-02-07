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Иркутянин Роман Кузнецов стал победителем международного турнира по тхэквондо US Open

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Роман Кузнецов стал победителем международного рейтингового турнира по тхэквондо US Open. Соревнования прошли в Лас-Вегасе с 30 января по 3 февраля и собрали сильнейших спортсменов со всего мира, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Роман выступал в весовой категории свыше 87 килограммов, где было более 30 участников. В финале иркутский спортсмен победил китайца Сун Хан Жи, который занял второе место. Третью ступень пьедестала разделили между собой нигериец Абдул Исофу и американец Ламбдин Стефан.

«Для Олега и Романа Кузнецовых это первые в этом году рейтинговые соревнования. Олег, к сожалению, проиграл в первой схватке, для Романа турнир сложился очень удачно, за первое место он получит 20 рейтинговых очков», - рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.

10 февраля Олег и Роман Кузнецовы в составе сборной команды России отправятся в Турцию на еще одни рейтинговые международные соревнования.

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2017-02-07 09:20:17




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