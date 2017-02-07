Возможность строительства новой областной детской больницы обсудили в Заксобрании

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 6 февраля депутаты обсудили возможность реконструкции Иркутской областной детской клинической больницы (ИОДКБ). Как ранее сообщали «Сибирские новости», площадь учреждения предлагается увеличить за счет утепления балконов.



Так, если остеклить балконы, площади которых сейчас не используются, и установить дополнительные источники тепла и освещения, то это позволит приблизить площади кабинетов (в настоящее время 11 - 14 кв. м при норме в 16 - 18 кв. м) и палат к санитарным нормам. Прежде всего, от нехватки площадей страдает стационар.



Как сообщила на заседании заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, в настоящее время больница рассчитана на 375 коек и принимает 11 тыс. пациентов в год. Она расположена в приспособленном здании. Раньше в нем размещалась больница для взрослого населения. «Несмотря на все проведенные реконструкции, эксплуатировать ее достаточно сложно, особенно для детей раннего возраста», - отметила замминистра.



Консультативная поликлиника, которая размещается на первом этаже стационара, рассчитана на 280 посещений, принимает 60 тыс. детей в год, и этого мало. Напомним, само здание поликлиники закрыто с 2008 года из-за аварийным состоянием. «Оно обследовано, у нас имеется проект его реконструкции. Но в связи с дефицитом средств здание простаивает. Конечно, поликлиника должна быть современной, и то маленькое здание, которое имеется, не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к детским консультативным диагностическим центрам. Поэтому рассматривался вариант подготовки пристроя к поликлинике, где разместятся все диагностические службы, где можно организовать стационар одного дня», - отметила Е. Голенецкая.



Также в течение года необходимо завершить реконструкцию отделения медицинской реабилитации. Давно требует реконструкции операционный блок, капитального ремонта - главный корпус. Кроме того, на территории больницы находится здание бывшей судебно-медицинской экспертизы. «Оно требует капитального ремонта для того, чтобы там можно было разместить все службы больницы, вывести их из лечебных корпусов и развернуть дополнительно медицинские подразделения там, где для этого имеются площади. Дефицит площадей в больнице очень большой», - подчеркнула Е. Голенецкая.



Она также согласилась с позицией главного врача больницы Геннадия Гвака, который и предложил увеличить площадь медучреждения за счет утепления балконов. «Нужна реконструкция помещений урологического корпуса, построенного по ташкентскому проекту с большими балконами. В настоящее время большая площадь балконов не используется. Есть проект, который мог бы задействовать площади балконов в лечебном процессе, а также для лабораторного отделения», - отметила замминистра.



А. Лабыгин напомнил, что комитет в январе уже проводил выездное заседание в больнице по этому вопросу и рассмотрел возможность реализации данного проекта. «Мы пришли к выводу, что ремонтировать все это по 10 раз, переделывать, невозможно. Все равно это не будет современное учреждение, оно никогда не будет отвечать нормам, мы никогда не догоним прогресс. Мы уже говорим о том, что нужно строительство новой современной детской больницы. Этот проект мог бы объединить в себе две больницы, которые сейчас существуют. Этим мы смогли бы закрыть тему, связанную с инфекционным детским отделением с возможностью доставки туда при помощи санавиации больных. Сейчас мы говорим об этом как об утопии, потому что даже не можем купить квартиры для медиков. Чего уж говорить об 11 - 12 миллиардном строительстве! Хотя, я думаю, что это все возможно», - заявил А. Лабыгин.



Тем не менее, он поинтересовался, возможно ли увеличение площадей больницы за счет утепления балконов. Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко, отвечая на вопрос депутата, отметил, что балконные ограждения при проектировании не предусматривали нагрузки ограждающих конструкций, которые должны выстраиваться по периметру балкона.



«Нужно возводить дополнительные фундаменты, чтобы передать нагрузку от ограждающих конструкций с балконом на фундаменты. Это достаточно серьезное мероприятие. Кроме того, это кровельное ограждение. Также необходимо пересчитывать баланс теплоносителя. Если все-таки пойдете по этому пути, то нужно проводить работы в качестве реконструкции. Тогда можно будет обойти нормы, которые действуют при строительстве. Это все будет затратно, сложно, и по этому пути я как строитель вам не советую идти», - отметил В. Бровко.



Депутат Алексей Козюра считает, что «проблема не только в балконах и в поликлинике». «Вопрос в другом: даже если мы сделаем реконструкцию, то будет ли детская больница отвечать требованиям 21 века? Мне кажется, нет. Зачем тогда это делать? Мы в плену скудности и бедности. Мы мыслим и планируем так же - от скудности и бедности. Изначально не верим в успех. Мы должны - я уверен в этом - решиться на большой проект и начать его реализовывать», - заявил А. Козюра.



Депутат, главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов предложил создать рабочую группу. «Давайте пусть даже в утопическом направлении хотя бы посмотрим, чего мы хотим. Почему другие регионы могут себе позволить утопию, а мы ничего не можем? Пускай это будет одна на весь регион детская больница, мощная, современная. Под это пойдет изменение логистики, менталитета, условий финансирования, подготовки кадров», - добавил В. Новожилов.



Министр здравоохранения региона Олег Ярошенко призвал присутствующих «быть хорошими мечтателями, но прагматичными». «Минздрав России на 2017 год запретил подавать заявки в ФАИП (федеральная адресная инвестиционная программа РФ - прим. ред.) на 2017 год. Мы все прекрасно понимаем, что без участия федерации подобные проекты обречены остаться только на эскизах. В таких проектах доля участия федеральных средств составляет 2/3. ФАИП на 2018 год уже сформирован. На начальном этапе надо подобрать участок, определиться с транспортной доступностью, проработать проект. Это два-три года. Потом вести переговоры по софинансированию. Это еще три-четыре года. Все это займет пять-семь лет, если мы будем настойчивы в своих планах. В течение этих пяти-семи лет необходимо проводить реконструкцию больницы», - считает О. Ярошенко.



«Я помню, как утопична была идея построить в Иркутске новый перинатальный центр. Никто в это вообще не верил. А потом взяли и за два года построили его. Мы никогда не найдем деньги на строительство новой больницы в области. Эти деньги должны прийти из политики. Столько денег никогда из экономики не придет. Для этого нужна поддержка наших депутатов из Госдумы», - отметил А. Лабыгин.



По итогам заседания комитета принято решение о создании рабочей группы. А. Лабыгин также попросил минстрой просчитать стоимость реконструкции балконов и поликлиники.



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2017-02-07 09:50:41