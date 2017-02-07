В Иркутской области планируется ежегодно выделять средства на научно-исследовательские работы по сельхозтематике
Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области разработан план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства региона на 2017-2025 годы. Об этом сообщил глава ведомства Илья Сумароков. План разработан во исполнение Указа президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в интересах развития сельского хозяйства».
План предусматривает ежегодное выделение финансовых средств на проведение научно-исследовательских работ по сельскохозяйственной тематике. Также, в рамках разработанного плана запланировано предоставление сельхозтоваропроизводителям области субсидий на оказание им консультационной помощи аграрными научными учреждениями региона по вопросам ведения отраслей растениеводства и животноводства.
В план также включены мероприятия по демонстрации научными учреждениями на областных выставках и мероприятиях ресурсосберегающих технологий, техники и оборудования, рекомендуемых для внедрения в сельскохозяйственное производство. Также планом предусмотрена подготовка и издание сборника результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК, сообщает пресс-служба областного правительства.
И. Сумароков рассказал, что при министерстве сельского хозяйства Иркутской области до конца 2017 года будет сформирована база научных работ, направленных на использование ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе региона. «В 2017 году на выполнение плана предусмотрено 6,2 млн руб. Запланировано выполнение четырех научных работ и оказание консультационных услуг около 30 сельхозтоваропроизводителям Приангарья», - отметил министр.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы запланированы по темам: «Разработка и внедрение в производство научно-обоснованной технологической схемы и регламента производства безвирусного оригинального, элитного картофеля в условиях Иркутской области», «Разработка типовых рационов кормления крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и рецептов минеральных добавок к ним с учетом природно-климатических зон Иркутской области», «Разработка комплексной системы эколого-экономического мониторинга пищевых и лекарственных дикорастущих ресурсов для условий Иркутской области на основе единой нормативно-методической базы», «Создание нового высокоурожайного сорта ярового ячменя, устойчивого к неблагоприятным факторам внешней среды, для возделывания в Иркутской области».
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2017-02-07 10:00:20