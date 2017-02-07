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В Единые клиентские центры ВСЖД в январе поступило 1,5 тыс. обращений

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Иркутск. Сибирские новости - В Единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги в январе 2017 года поступило 1,536 тыс. обращений. Из них в Иркутске центр принял от пользователей услугами транспорта 871 обращение и 665 - центр в Улан-Удэ, открывшийся в сентябре 2016 года.

Всего в 2016 году в Единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги поступило порядка 22 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Из них 18 тыс. обращений поступило в Иркутский центр, еще порядка 4 тыс. в Улан-Удэнский.

Как отмечают специалисты центров, в 2016 году в Иркутской области и Республике Бурятия наиболее востребованной остается услуга по предоставлению вагонов агентского парка - зафиксировано более 6 тыс. обращений. Высокой популярностью пользуются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов - более 1,5 тыс. обращений, выдача справок и проведение финансовых расчетов - порядка 3 тыс. обращений, переадресовка груза - более 2 тыс. обращений, оформление договорных отношений об электронном обмене документами - более 1,5 тыс.

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2017-02-07 11:44:52




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