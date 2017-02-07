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Парковка на улице Декабрьских событий будет запрещена

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Иркутск. Сибирские новости - Парковка на левой стороне улицы Декабрьских событий на участке от пересечения с ул. Ямская до ул. Тимирязева будет запрещена с 27 февраля. В ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения, а также уменьшения количества транспортных заторов в центральной части Иркутска.

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2017-02-07 11:48:07




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