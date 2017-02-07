Лицензии на тушение пожаров получили семь исправительных колоний Иркутской области

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Бессрочные лицензии на право тушения пожаров получили семь исправительных …

В Иркутске задержан 19-летний водитель за пьяную езду без прав с подложными номерами и тонированными стеклами

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержан водитель автомашины, который подозревается в многочисленных …

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» отправится 8 февраля в очередную поездку

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Передвижной консультативно-диагностический центр (ПДКЦ) «Академик …

Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили на набережной Иркутска

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили вдоль берега …

Прием граждан по личным вопросам пройдет в Ленинском округе 9 февраля

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Прием граждан по личным вопросам в рамках проекта «Открытая мэрия» …

Правительство Иркутской области готовит конкурс по выбору инвестора для аэропорта Иркутска

12:08 - Москва. Сибирские новости - Правительство Иркутской области начало подготовку к организации конкурса …

Бизнес-омбудсмен Иркутской области подал в отставку

11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей …

Суд отказал в аресте мэра Казачинско-Ленского района

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении ходатайства следствия …

Парковка на улице Декабрьских событий будет запрещена

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Парковка на левой стороне улицы Декабрьских событий на участке от пересечения …

В Единые клиентские центры ВСЖД в январе поступило 1,5 тыс. обращений

11:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги в январе 2017 …