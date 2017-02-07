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Суд отказал в аресте мэра Казачинско-Ленского района

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Иркутск. Сибирские новости - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко меры пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующее решение принято 6 февраля, сообщили «Сибирским новостям» в суде. «Глава муниципалитета был освобожден в зале суда», - отметил собеседник агентства.

При этом 4 февраля Казачинско-Ленский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении первого заместителя мэра района Артема Амосова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Напомним, А. Амосов был задержан 2 февраля при получении взятки в 2,5 млн руб. для себя и должностных лиц Казачинско-Ленского района. Взятку он получал за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта нового полигона ТБО в районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления был задержан А. Абраменко. При проведении обыска в доме первого заместителя мэра изъята крупная сумма денежных средств - 2,575 млн руб.

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2017-02-07 11:51:48




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