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Лицензии на тушение пожаров получили семь исправительных колоний Иркутской области
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Бессрочные лицензии на право тушения пожаров получили семь исправительных …
В Иркутске задержан 19-летний водитель за пьяную езду без прав с подложными номерами и тонированными стеклами
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержан водитель автомашины, который подозревается в многочисленных …
Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» отправится 8 февраля в очередную поездку
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Передвижной консультативно-диагностический центр (ПДКЦ) «Академик …
Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили на набережной Иркутска
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили вдоль берега …
Прием граждан по личным вопросам пройдет в Ленинском округе 9 февраля
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Прием граждан по личным вопросам в рамках проекта «Открытая мэрия» …
Правительство Иркутской области готовит конкурс по выбору инвестора для аэропорта Иркутска
12:08 - Москва. Сибирские новости - Правительство Иркутской области начало подготовку к организации конкурса …
Бизнес-омбудсмен Иркутской области подал в отставку
11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей …
Суд отказал в аресте мэра Казачинско-Ленского района
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении ходатайства следствия …
Парковка на улице Декабрьских событий будет запрещена
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Парковка на левой стороне улицы Декабрьских событий на участке от пересечения …
В Единые клиентские центры ВСЖД в январе поступило 1,5 тыс. обращений
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги в январе 2017 …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Иркутской области в среду переменная облачность, без осадков, местами в северных районах небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 3 — 8 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.
Пресс-релиз
ВТБ в Иркутске в 2016 году провел по внешнеторговым контрактам клиентов 242 платежа в юанях общим объемом 80,5 млн.
Компания РУСАЛ объявляет в Иркутской области конкурсный отбор выпускников школ в целевую учебную группу. Успешно выдержавшие испытания будут зачислены в институт металлургии и химической технологии имени С.Б. Леонова Иркутского национального исследовательского технического университета по направлению «Металлургия».
В Братске подведены итоги работы добровольной народной дружины «Металлург» за 2016 год. Общественное объединение было сформировано на Братском алюминиевом заводе два года назад, позже к металлургам присоединились сотрудники ТЭЦ-6. Сейчас в составе ДНД более 40 человек, среди них есть и представительницы прекрасного пола.