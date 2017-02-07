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Бизнес-омбудсмен Иркутской области подал в отставку

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Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко заявил о сложении полномочий по собственному желанию с 1 апреля. До этого времени бизнес-омбудсмен планирует завершить все текущие дела и представить доклад об итогах работы в 2016 году.

«Уйти в отставку - это мое решение, оно связано с вескими личными причинами. В этом нет никакой политики, прошу не создавать спекуляций на моей отставке. Признаюсь, мне хочется, чтобы аппарат Уполномоченного в Иркутской области продолжал работать также эффективно и активно, как раньше», - заявил А. Москаленко.

Он отметил, что за три года с момента создания института бизнес-омбудсмена в регионе была проделана огромная работа. Сформирован штат квалифицированных сотрудников аппарата, выработаны механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей.

«Уполномоченный при президенте Борис Титов неоднократно отмечал наш институт как один из самых активных среди региональных. За три года к нам обратились около 2 тыс. предпринимателей, многим из которых помогли и оказали правовую поддержку. Наш аппарат стал лидером в России по защите предпринимателей в судах», - добавил А. Москаленко.

Он также добавил, что планирует работать на общественных началах с институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей. Как отмечается в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена, до назначения нового Уполномоченного в соответствии с законом исполнять обязанности будет руководитель аппарата Эвелина Секулович.

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2017-02-07 11:55:55




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