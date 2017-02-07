Правительство Иркутской области готовит конкурс по выбору инвестора для аэропорта Иркутска

Москва. Сибирские новости - Правительство Иркутской области начало подготовку к организации конкурса по выбору инвестора для международного аэропорта Иркутска. Как сообщает «Интерфакс», в качестве консультанта планируется привлечь одну из структур холдинга «Новапорт».



В настоящее время в связи с необходимостью выбора оптимальной модели государственно-частного партнерства прорабатывается вопрос о создании «Корпорацией развития Иркутской области» и АО «Новапорт Иркутск» совместной проектной компании - АО «ИркутскАэроИнвест».



«ИркутскАэроИнвест» должен будет определить объем инвестиционных обязательств потенциального инвестора (включая вложения в строительство нового аэропорта за пределами Иркутска). Кроме того, компания разработает предложения относительно формата и схемы проведения конкурса по выбору инвестора с учетом соблюдения антимонопольного законодательства.



«Определен состав органов управления проектной компании, подготовлена вся необходимая документация для ее регистрации. Завершение процедуры регистрации проектной компании ожидается в ближайшее время», - отмечается в сообщении.



Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что проектная компания может быть создана на паритетных с «Новапортом» началах. В свою очередь председатель регионального правительства Александр Битаров отмечал, что до конца первого полугодия 2017 года область планирует определить инвестора для развития действующего аэропорта Иркутска.



Объем инвестиций в этот авиаузел оценивается 4 - 5 млрд руб. Кроме того, по мнению областных властей, еще 15 - 16 млрд руб. необходимо привлечь для строительства нового аэропорта за пределами города. А. Битаров также пояснил, что один инвестор, вероятно, такой проект «не потянет», он не исключил, что их может быть несколько.



Сообщалось также, что в вопросе строительства нового аэропорта правительство ориентируется на разработанный в 2008 - 2009 годах проект по строительству нового аэропорта в деревне Позднякова, в 25 км от Иркутска. Проект предполагает строительство взлетно-посадочной полосы длиной около 4,2 км, аэровокзала, рассчитанного на обслуживание единовременно до 1,8 тыс. пассажиров, гостиницы, диспетчерского пункта, обустройство 28 мест для стоянки самолетов.



Напомним, в 2015 году международный аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную для привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.



Весной 2016 года С. Левченко заявлял, что областное правительство выступает за совместное с частным инвестором управление аэропортом, для чего готово привлечь авиационный холдинг «Новапорт». Он подчеркивал вместе с тем, что при любой выбранной форме управления иркутский аэропорт останется в собственности региона.



Однако такое решение вызвало недовольство холдинга «Базовый элемент», который ранее выражал интерес к аэропорту и рассчитывал, что будет претендовать на него в конкурсном порядке.



Позднее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила администрацию Иркутской области о недопустимости передачи «Новапорту» права на модернизацию и дальнейшую эксплуатацию аэропорта Иркутска без проведения конкурса.



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2017-02-07 12:08:41