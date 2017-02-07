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Прием граждан по личным вопросам пройдет в Ленинском округе 9 февраля

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Иркутск. Сибирские новости - Прием граждан по личным вопросам в рамках проекта «Открытая мэрия» пройдет в Ленинском округе 9 февраля. С 17:00 до 19:00 часов в помещении Совета ветеранов (пер. 15 Советский, 2) жителей примет заместитель мэра - глава Ленинского округа города Иркутска Елена Федорова.

Запись на прием будет производиться 9 февраля по этому же адресу с 16:30.

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2017-02-07 12:11:11




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