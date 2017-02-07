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Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили на набережной Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили вдоль берега Ангары на бульваре Гагарина в Иркутске. Как пояснил главный специалист МКУ «Безопасный город» Алексей Атаназевич, в городе проходит третий этап акции «Безопасный лед».

"Сейчас, когда дневные температуры могут достигать положительных значений, лед особенно опасен, - отметил специалист. - А в этом месте гуляет очень много детей, часто без сопровождения взрослых. Для предупреждения ЧП мы устанавливаем информационные стенды и проводим патрулирование водоемов города".

А. Атаназевич особо подчеркнул, что на территории Иркутска нет действующих ледовых переправ, и выезд автотранспорта на лед городских водоемов запрещен.

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2017-02-07 12:13:11




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