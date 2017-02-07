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Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» отправится 8 февраля в очередную поездку

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Иркутск. Сибирские новости - Передвижной консультативно-диагностический центр (ПДКЦ) «Академик Федор Углов» в период с 8 по 19 февраля отправится в очередную поездку. В графике работы ПДКЦ запланированы 12 однодневных остановок на следующих станциях:

8 февраля - ст. Азей, 9 февраля - ст. Тулун, 10 февраля - ст. Утай, 11 февраля - ст. Будагово. 12 февраля - ст. Шеберта, 13 февраля - ст. Худоеланская,

14 февраля - ст. Уда II, 15 февраля - ст. Нижнеудинск, 16 февраля - ст. Камышет, 17 февраля - ст. Замзор, 18 февраля - ст. Алзамай, 19 февраля - ст. Бирюсинск.

Согласно графику работы ПКДЦ, на 2017 год запланированы 12 поездок продолжительностью от 8 до 13 дней. В течение года ПКДЦ побывает на станциях Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, расположенных в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области.

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2017-02-07 12:18:42




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