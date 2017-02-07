Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 08.02.2017, 04:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.71 (+58.71)
EUR 63.16 (+63.16)
10 CNY 85.54 (+85.54)
Информер праздники сегодня

В Иркутске задержан 19-летний водитель за пьяную езду без прав с подложными номерами и тонированными стеклами

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержан водитель автомашины, который подозревается в многочисленных правонарушениях. Днем 6 февраля внимание дежурного экипажа вневедомственной охраны Росгвардии привлек темный автомобиль «Тойота» с тонированными стеклами. Полицейские решили проверить документы, однако водитель попытался скрыться от них.

К преследованию подозрительного автолюбителя немедленно подключился экипаж дорожно-патрульной службы в составе старших лейтенантов полиции Николая Бадуева и Андрея Сысолятина. На их неоднократные требования, прозвучавшие по сигнальному громкоговорящему устройству, нарушитель не реагировал, продолжая наращивать скорость и создавать аварийные ситуации на дороге. В ходе непродолжительной погони полицейским все же удалось блокировать и задержать автомашину, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Вскоре инспекторам стали понятны причины неадекватного поведения молодого человека: выяснилось, что у 19-летнего юноши, явно находившегося в состоянии опьянения, нет водительских прав. Кроме того, автомашина, в которой он был задержан, не зарегистрирована в установленном порядке и имеет подложные регистрационные знаки. Еще одной причиной, заставившей молодого человека скрываться от полиции, было то, что в салоне иномарки сотрудники ДПС обнаружили вещество растительного происхождения с выраженным запахом конопли.

В отношении задержанного составлены административные материалы за управление транспортом с заведомо подложными государственными знаками, тонированными стеклами, а также за управление машиной в состоянии опьянения и за невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке. Обнаруженная у него растительная смесь направлена на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков.

Ссылки по теме:

2017-02-07 12:22:42




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!