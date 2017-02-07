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Лицензии на тушение пожаров получили семь исправительных колоний Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Бессрочные лицензии на право тушения пожаров получили семь исправительных колоний Иркутской области. Теперь право бороться с возгораниями в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры имеют все пожарные части исправительных учреждений региона. Об этом сообщает региональное ГУФСИН.

Сотрудники пожарной охраны ведомства обеспечивают пожарную безопасность на территории исправительных учреждений, а также привлекаются для борьбы с огнем в качестве дополнительных сил за пределами режимной территории - в соседних поселениях и лесных массивах.

В населенных пунктах, где нет подразделений пожарной охраны МЧС, лицензия позволит сотрудникам колоний самостоятельно выезжать на тушение возгораний и осуществлять действия по их локализации до прибытия специалистов МЧС. В распоряжении подразделений ведомственной пожарной охраны регионального ГУФСИН имеется 105 аттестованных сотрудников и 32 единицы автотехники. Пожарные части действуют в 15 исправительных учреждениях Иркутской области.

В минувшем году сотрудники ведомственной пожарной охраны более 50 раз выезжали на объекты населенных пунктов для оказания помощи в борьбе с огненной стихией.

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2017-02-07 12:24:14




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