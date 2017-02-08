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В Иркутске заведующая детским садом подозревается в получении взятки

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Свердловскому району Иркутска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом № 71, подозреваемой в получении взятки.

По версии следствия, в 2016 году заведующая детским садом начислила работникам учреждения премии, после чего требовала вернуть денежные средства на нужды детского сада. В результате одна из сотрудниц отдала заведующей около 11 тыс. руб. У органов следствия имеется информация, что это не единичный случай.

В настоящее время следователи СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Свердловскому району Иркутска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом № 71, подозреваемой в получении взятки.

По версии следствия, в 2016 году заведующая детским садом начислила работникам учреждения премии, после чего требовала вернуть денежные средства на нужды детского сада. В результате одна из сотрудниц отдала заведующей около 11 тыс. руб. У органов следствия имеется информация, что это не единичный случай.

В настоящее время следователи СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-02-08 08:51:38




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