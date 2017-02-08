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В Иркутской области более чем пять раз увеличилось количество случаев заболевания коклюшем

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Иркутск. Сибирские новости - В минувшем году общий уровень заболеваемости жителей Иркутской области инфекционными и паразитарными болезнями не изменился. В расчете на 100 тыс. человек зафиксировано 28,835 тыс. случаев. Подавляющую часть из них (93%) составляют острые инфекции верхних дыхательных путей, по ним отмечается небольшое снижение (на 0,3%), сообщает Иркутскстат.

Наиболее заметно снизилось число случаев острого вирусного гепатита (на треть). Это не самая распространенная инфекция (9,4 случая на 100 тыс. человек). Из всех инфекционно-паразитарных болезней реже диагностируется только коклюш (4,5 на 100 тыс.). Прививки почти исключили возможность этого заболевания, однако в 2016 году было выявлено 108 больных (в 5,4 раза больше, чем год назад).

Рост имел место еще по трем заболеваниям. Число случаев гриппа (983 человека) выросло в 2,6 раза, педикулеза - на 36%, болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, - на 15%.

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2017-02-08 08:56:31




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