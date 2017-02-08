Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 08.02.2017, 19:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.19 (+0.48)
EUR 63.24 (+0.08)
10 CNY 86.04 (+0.50)
Информер праздники сегодня

В Иркутске третий раз закрывают одно и то же игорное заведение

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконных организации и проведения азартных игр провели обысковые мероприятия в салоне игровых автоматов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 201 «а». В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли 18 развлекательных аппаратов, денежные средства в сумме около 40 тыс. руб. и многое другое.

Стоит отметить, что данный игровой салон закрывается уже в третий раз. В апреле прошлого года игорное заведение было ликвидировано первый раз. Тогда были обнаружены и изъяты 24 компьютера, денежные средства в размере 88 тыс. руб., а также документация, касаемая ведения игорной деятельности. В заведении находился персонал и посетители, последние указали, что в помещении проводились азартные игры. Несмотря на изъятие оборудования, заведение открылось вновь. Во второй раз обыски в салоне проходили в ноябре. Сотрудники полиции и СКР изъяли тогда 20 развлекательных аппаратов, денежные средства, семь камер видеонаблюдения, купюросчетная машинка, системный блок администратора, два видеорегистратора с жестким диском.

Ссылки по теме:

2017-02-08 09:00:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!