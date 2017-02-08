Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 08.02.2017, 19:22
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.19 (+0.48)
EUR 63.24 (+0.08)
10 CNY 86.04 (+0.50)
Информер праздники сегодня

Бесплатную приватизацию жилья хотят сделать бессрочной

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничений сроков бесплатной приватизации жилья. Профильные министры уже поддержали данную идею. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«Соответствующие поправки мы с коллегами внесли ко второму чтению законопроекта, который запланирован к рассмотрению уже 8 февраля на пленарном заседании Государственной Думы» - заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

По словам парламентария, это завершает процесс продления сроков, решения по которым за последние годы уже принимались трижды. «Фракция «Единая Россия» получила множество обращений от граждан, обеспокоенных тем, что они не успеют воспользоваться своим правом на приватизацию жилья. Мы пошли им навстречу, по вопросу запуска механизмов расселения из аварийного жилья будут изыскиваться дополнительные способы решения проблемы», - заключил А. Сидякин.

Напомним, действие существующего закона о бесплатной приватизации распространяется до 1 марта 2017 года. Ранее сообщалось, что в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до 2020 года для детей-сирот, граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным до 2012 года, и жителей Крыма и Севастополя.

Данный законопроект был одобрен депутатами в первом чтении. Для граждан, не принадлежащих к данным категориям, последним днем заключения договора о передаче жилого объекта в частную собственность должно было стать 28 февраля.

Ссылки по теме:

2017-02-08 09:09:07




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!