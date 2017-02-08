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Основу экспорта Иркутской области в 2016 году традиционно составили продукция ЛПК и алюминий

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Иркутск. Сибирские новости - Количество оформленных Иркутской таможней деклараций на товары (ДТ) увеличилось в 2016 году на 7% (119 тыс.). Максимальные объемы декларирования пришлись на Нижнеудинский и Иркутский таможенные посты. Наибольшее увеличение ДТ зарегистрировано на Усть-Кутском таможенном посту - на 27%.
Физический объем внешнеторгового оборота составил 14,03 млн тонн (в 2015 году - 13,96 млн тонн), в том числе экспорта - 12,139 млн тонн, импорта - 1,891 млн тонн.

В стоимостном выражении внешнеторговый оборот в прошедшем году составил $5,994 млрд, что на 6 % меньше, чем в 2015 году. Как отметил на пресс-конференции в среду начальник иркутской таможни Юрий Русаков, снижение произошло по импортируемым товарам и фактически не имеет критичности при сохранении физического объема товарооборота. Это связано с изменением цен на мировых рынках, импортозамещением, оформлением части участников внешнеэкономической деятельности в пограничных и иных таможенных органах.

Экспортная направленность внешнеторговой деятельности в регионе увеличилась с 85% до 88%. Основу экспорта традиционно составили лесоматериалы и целлюлоза (43%) и алюминий (39%). В структуре импортных операций удельный вес продукции химической промышленности составил 69%, поставки машиностроительной продукцией - 21%.

В 2016 году внешнеторговые взаимоотношения были установлены с 89 странами. В экспортных операциях участвовали партнеры из 83 стран мира, в импортных - из 56 стран. В течение 2016 года таможенное декларирование товаров в регионе деятельности таможни осуществили 825 участников внешнеэкономической деятельности.

В целом внешнеэкономическая деятельность участников ВЭД в регионе Иркутской таможни в 2016 году обеспечила 32,4% стоимостного товарооборота Сибирского региона (38,2% стоимостного объема экспорта и 15,3 % стоимостного объема импорта).

Всего в течение 2016 года Иркутская таможня пополнила государственную казну на 10,361 млрд руб., что составило 15 % от общего перечисления СТУ. Плановое задание выполнено на 100,4%.

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2017-02-08 09:15:48




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