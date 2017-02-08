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На Верхнечонском месторождении добыта 50-миллионная тонна нефти
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Иркутск. Сибирские новости - ПАО «ВЧНГ» добыло на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении 50-миллионную тонну нефти с начала его ввода в эксплуатацию в октябре 2008 года.
Верхнечонское месторождение является одним из крупнейших в Восточной Сибири. В течение ряда лет объемы добычи нефти здесь увеличивались опережающими темпами. На максимальную производительность в объеме более 8,6 млн тонн нефти в год «Верхнечонскнефтегаз» вышел в 2016 году.
Добыча нефти на месторождении ведется с помощью 311 нефтяных скважин, расположенных на 50-ти кустовых площадках. Ежегодно предприятие вводит в эксплуатацию более 50 новых скважин.
Рост добычи в процессе освоения месторождения обеспечивался за счет бурения новых скважин, проведения мероприятий по оптимизации добычи нефти, поддержания пластового давления, реализации комплекса геолого-технических мероприятий (ГТМ), мониторинга параметров работы продуктивного пласта, а также оптимального режима эксплуатации объектов инфраструктуры.
В целях расширения ресурсной базы «ВЧНГ» осуществляет разработку в качестве оператора Северо-Даниловского месторождения, где суточная добыча по скважинам составляет в среднем 440 тонн. Также «Верхнечонскнефтегаз» ведет геолого-разведочные работы на открытом в 2016 году Верхнеичерском месторождении, запасы которого составляют около 61 млн т. нефтяного эквивалента по категории С1+С2.
ПАО «ВЧНГ» является одним из ключевых налогоплательщиков Иркутской области. Размещение крупных заказов «Верхнечонскнефтегаза» на услуги местных предприятий, специализирующихся на речных перевозках, авиационном сообщении, перевалке, строительных работах способствует развитию инфраструктурных предприятий региона. Успешная разработка Верхнечонского месторождения и геологоразведка на лицензионных участках в Иркутской области позволили создать более 5,5 тыс. квалифицированных рабочих мест. Большая часть работников - жители региона. Также «Верхнечонскнефтегаз» активно участвует в социально-экономическом развитии территорий, на которых ведется производственная деятельность: Катангского и Усть-Кутского муниципальных образований.
ПАО «Верхнечонскнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Также ВЧНГ является оператором 10 лицензионных участков НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.
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2017-02-08 09:22:16
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