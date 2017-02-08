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"Высочайший" снизил в 2016 году объем производства на 10%

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Иркутск. Сибирские новости - Группа компаний ПАО «Высочайший» (GV Gold) в 2016 году произвела 5,1 тонны (164 тыс. унций) золота. Объем произведенного золота на активах Иркутского проекта составил 4,8 тонны (154 тыс. унций), за год на объектах было переработано 4,4 млн тонн руды. На Алданском проекте в отчетном периоде было произведено 308 кг (10 тыс. унций) золота.

Как отмечается в сообщении, снижение годового объема производства на 10% по сравнению с 2015 годом объясняется плановым вовлечением в переработку руды с более низким содержанием на Иркутском проекте до 1,33 г/т (-8%). При этом выручка от продажи золота по Группе компаний по итогам 2016 года увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим периодом, составив 13,6 млрд руб.

В текущем году производственный план ГК «Высочайший» составляет 6,7 тонны (216 тыс. унций) золота. Увеличение объема производства на 30% по итогам 2017 года планируется достичь за счет ввода в эксплуатацию первой очереди производства на ГОКе «Угахан» в Иркутской области и ГОКа «Тарын» в Якутии.

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2017-02-08 09:23:49




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