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Жители сельских территорий АГО смогут бесплатно получать земельные участки
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Иркутск. Сибирские новости - Жители сельских территорий Ангарского городского округа смогут бесплатно получать земельные участки. Соответствующий проект закона рекомендовано принять в первом чтении. Как пояснил на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 8 февраля депутат регионального парламента Дмитрий Ершов, после объединения Ангарска и Ангарского района в городской округ возник правовой пробел.
«В связи с тем, что статус муниципалитета изменился, в законе Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» образовался правовой пробел, который не дает право гражданам, проживающим в сельских территориях городского округа, бесплатно получать земельные участки. Группа депутатов по моей инициативе вышла с предложением предусмотреть законом такое право не только за жителями муниципальных районов, но и сельских территорий городских округов. Критерии получения земельных участков не изменяются», - пояснил Д. Ершов.
По его словам, на территории городского округа есть участки, которые можно предоставлять гражданам. В настоящее время в очереди состоят 929 человек. Полномочный представитель губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Роман Буянов отметил, что глава региона в целом поддерживает проект закона о внесении изменений в указанный закон. Однако пояснил, что есть вопросы, требующие серьезного обсуждения: они касаются концепции самого закона.
«Изначально этот закон направлен на то, чтобы поддерживать граждан, которые проживают в сельских населенных пунктах и там же работают. Сформулированные предложения допускают возможность получения бесплатного земельного участка лицами, проживающими на сельской территории Ангарского городского округа, но работающими, например, в Иркутске. Нет привязки к населенному пункту, где они проживают. Тем самым у нас меняется изначальный подход к поддержке граждан, проживающих и работающих исключительно в сельских населенных пунктах. Этот тонкий момент необходимо будет отрегулировать», - пояснил Р. Буянов.
В связи с этим депутаты пришли к выводу, что работу над проектом закона необходимо продолжить во втором чтении.
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2017-02-08 10:33:51
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