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В Иркутской области выявили новые факты незаконной реализации спиртосодержащей жидкости

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Иркутск. Сибирские новости - Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области с 27 января по 6 февраля провели 38 проверок, по итогам которых на 5 объектах (ИП Саакян В.М., ИП Гогнадзе Т.В., ООО «Чапайка») выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей жидкости - 139 единиц, общим объемом 24,3 л., на товар наложен арест.

Напомним, с 27 января вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», в соответствии с которым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 % объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 литра готовой продукции.

В региональном Управлении Роспотребнадзора продолжает работать телефон горячей линии по приему обращений о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Телефон горячей линии 8-800-350-26-86.

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2017-02-08 10:50:05




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