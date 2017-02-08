Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 08.02.2017, 19:15
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.19 (+0.48)
EUR 63.24 (+0.08)
10 CNY 86.04 (+0.50)
Информер праздники сегодня

Заксобрание предлагает снизить выкупную цену невостребованных земельных долей муниципалитетов

Фото: Иванна Обухович
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве на заседании 8 февраля рассмотрел предложения Законодательного Собрания Иркутской области по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона, предусматривающего изменения федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Как пояснил начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сельского хозяйства региона Семен Казанцев, проектом закона предлагается уменьшить выкупную цену невостребованных и отказных земельных долей, перешедших в муниципальную собственность.

В настоящее время мониторинг ситуации показывает, что установленная цена земельной доли, находящейся в муниципальной собственности, превышает рыночную стоимость земельной доли в два - пять раз. При этом цена уже выделенного в счет муниципальных (невостребованных) земельных долей участка установлена в размере не более 15% его кадастровой стоимости, что позволяет органам местного самоуправления реализовывать земельный участок по цене ниже 15% кадастровой стоимости.

Именно поэтому сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства не заинтересованы в приобретении долей. Они ожидают окончания шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на невостребованные доли, когда органы местного самоуправления обязаны выделить земельный участок в натуре, и можно будет приобрести земельный участок по цене ниже 15% от его кадастровой стоимости.

Отмена фиксированной цены земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, повысит интерес сельхозтоваропроизводителей к их приобретению, считают авторы законодательной инициативы. Кроме того, проектом закона предлагается заменить право органов местного самоуправления обращаться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли на обязанность.

По словам С. Казанцева, являясь собственником невостребованных земельных долей, орган местного самоуправления будет готов передать их сельхозтоваропроизводителям, а также будет иметь возможность также выделить земельный участок при необходимости.

При этом обязанность органов местного самоуправления выделять земельные участки в счет земельных долей, перешедших в муниципальную собственность, напротив, предлагается сделать их правом. Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская заявила, что вменять в обязанность муниципалитетов обращаться в суд не стоит.

«Мало того, что это затратно - а это делают сельские поселения, - это еще и требует специально подготовленных юристов. Например, в администрации Эхирит-Булагатского района их нет, что уж говорить о поселениях», - пояснила З. Масловская.

Однако парламентарии поддержали данную законодательную инициативу. Представить ее перед Государственной Думой депутаты предлагают представителям Иркутской области в российском парламенте Андрею Чернышеву и Михаилу Щапову.

Ссылки по теме:

2017-02-08 11:38:34




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!