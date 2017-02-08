Заксобрание предлагает снизить выкупную цену невостребованных земельных долей муниципалитетов
Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве на заседании 8 февраля рассмотрел предложения Законодательного Собрания Иркутской области по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона, предусматривающего изменения федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Как пояснил начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сельского хозяйства региона Семен Казанцев, проектом закона предлагается уменьшить выкупную цену невостребованных и отказных земельных долей, перешедших в муниципальную собственность.
В настоящее время мониторинг ситуации показывает, что установленная цена земельной доли, находящейся в муниципальной собственности, превышает рыночную стоимость земельной доли в два - пять раз. При этом цена уже выделенного в счет муниципальных (невостребованных) земельных долей участка установлена в размере не более 15% его кадастровой стоимости, что позволяет органам местного самоуправления реализовывать земельный участок по цене ниже 15% кадастровой стоимости.
Именно поэтому сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства не заинтересованы в приобретении долей. Они ожидают окончания шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на невостребованные доли, когда органы местного самоуправления обязаны выделить земельный участок в натуре, и можно будет приобрести земельный участок по цене ниже 15% от его кадастровой стоимости.
Отмена фиксированной цены земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, повысит интерес сельхозтоваропроизводителей к их приобретению, считают авторы законодательной инициативы. Кроме того, проектом закона предлагается заменить право органов местного самоуправления обращаться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли на обязанность.
По словам С. Казанцева, являясь собственником невостребованных земельных долей, орган местного самоуправления будет готов передать их сельхозтоваропроизводителям, а также будет иметь возможность также выделить земельный участок при необходимости.
При этом обязанность органов местного самоуправления выделять земельные участки в счет земельных долей, перешедших в муниципальную собственность, напротив, предлагается сделать их правом. Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская заявила, что вменять в обязанность муниципалитетов обращаться в суд не стоит.
«Мало того, что это затратно - а это делают сельские поселения, - это еще и требует специально подготовленных юристов. Например, в администрации Эхирит-Булагатского района их нет, что уж говорить о поселениях», - пояснила З. Масловская.
Однако парламентарии поддержали данную законодательную инициативу. Представить ее перед Государственной Думой депутаты предлагают представителям Иркутской области в российском парламенте Андрею Чернышеву и Михаилу Щапову.
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2017-02-08 11:38:34