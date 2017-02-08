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Выставка «Наука и технологии» пройдет в Иркутске в сентябре

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Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Наука и технологии» пройдет в Иркутске в сентябре. Об этом в среду на заседании Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области сообщил научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик Игорь Бычков.

«В рамках подготовки выставки будем ориентироваться на предложения, которые прозвучат в инвестиционном послании губернатора, где будут выделены основные позиции развития Иркутской области. Исходя из этого, будем решать, каким образом наука и высокопроизводительные технологии, производства могли бы помочь в реализации данного послания», - пояснил И. Бычков.

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2017-02-08 11:40:58




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