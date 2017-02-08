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Координационный научный совет при губернаторе Иркутской области определил план работы на 2017 год

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Иркутск. Сибирские новости - Координационный научный совет при губернаторе Иркутской области определил план работы на 2017 год. Так, на апрельском заседании предполагается рассмотреть взаимодействие Иркутской области с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ); создание детского технопарка «Кванториум» в регионе, экологическую ситуацию на озере Байкал и социально-экономическое развитие центральной экологической зоны Байкальской природной территории; а также рассмотрят план мероприятий по реализации в Иркутской области стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года рассмотрят на заседание Координационного научного совета дважды: в июне и ноябре. Также на июнь в повестке стоят вопросы о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, выполняемых для государственных нужд; о проведении в Иркутской области выставки «Наука и технологии».

В сентябре на научный совет вынесено три вопроса: о внесении изменений в положение самого совета; о региональном конкурсе проектов, проводимых совместно РФФИ и правительством Иркутской области; об областном конкурсе в сфере науки и технике.

В ноябре совет подведет итоги работы за год и наметит планы на 2018 год. Кроме этого и стратегии соцэкономразвития, для обсуждения вынесен вопрос о взаимодействии высших учебных заведений, академических научных организаций, прикладных научно-исследовательских институтов и бизнеса в Иркутской области.

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2017-02-08 11:43:24




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