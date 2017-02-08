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В Байкальском регионе за неделю произошло три землетрясения

Фото: Байкальский филиал геофизической службы СО РАН
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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 1 по 7 февраля произошло три землетрясения со средней расчетной интенсивностью в эпицентре 4,6 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Первое из них силой 4,3 балла зафиксировано 2 февраля. Два других (силой 5,3 и 4,2 балла) произошли 5 февраля. В населенных пунктах колебания земли не ощущались.

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2017-02-08 11:45:48




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