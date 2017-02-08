Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 08.02.2017, 19:16
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.19 (+0.48)
EUR 63.24 (+0.08)
10 CNY 86.04 (+0.50)
Информер праздники сегодня

Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске будет ограничено

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске будет ограничено с 8 по 17 февраля. Частичное ограничение будет действовать в районе дома № 128а. Это связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Ссылки по теме:

2017-02-08 12:02:07




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!