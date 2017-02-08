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Финансирование из бюджета Иркутской области в 2017 году получат 10 НИОКР

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Иркутск. Сибирские новости - Финансирование из бюджета Иркутской области в 2017 году получат 10 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых для государственных нужд. Как сообщил в среду на заседании Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области зампредседателя правительства - министр экономического развития Антон Логашов, изначально в областном бюджете было заложено 9,5 млн руб., чего хватало на выполнение четырех работ. Однако уже в марте будут вноситься изменения в бюджет и общая сумма финансирования на НИОКР будет увеличена до 20,8 млн руб., что позволит провести 10 работ.

Он напомнил, что в 2016 году правительством Иркутской области была возобновлена работа по централизованному планированию проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых для государственных нужд. Сбор заявок осуществлялся до 15 октября 2016 года, итоги были подведены в декабре. Всего поступило 27 заявок. В результате финансирование получат работы в сферах здравоохранения, природы и экологии, сельского хозяйства. Подбор исполнителей будет проведен в мае этого года.

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2017-02-08 12:05:37




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