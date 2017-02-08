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Схема движения общественного транспорта в предместьях Марата и Радищева в Иркутске изменится на три дня

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Иркутск. Сибирские новости - Схема движения общественного транспорта в предместьях Марата и Радищева в Иркутске изменится на три дня.

В связи с проведением аварийных работ на теплотрассе и закрытием движения транспорта по ул. Шевцова на участке от ул. Рабочего Штаба до ул. Петрова с 9 по 11 февраля маршруты общественного транспорта предместье Марата изменятся следующим образом: автобусы № 27 «м/р Топкинский - Ц.Рынок - м/р Топкинский», № 67 «м/р Топкинский - м/р Первомайский» при следовании в м/р Топкинский после ул. Рабочая направятся по улицам Радищева, Петрова, Шевцова; при следовании из м/р Топкинский - по улицам Шевцова, Петрова, Радищева, Рабочая и далее по маршрутам.

Остановочные пункты «Гараж», «ГПТУ № 1» в обоих направлениях будут исключены. Их заменит остановка «Поликлиника № 9» на ул. Радищева. Кроме этого, будет организован временный остановочный пункт при следовании из центра у дома № 40 на ул. Петрова; в обратную сторону - у дома № 16а на той же улице.
Автобусы № 9 «Ц.Рынок - пр. Радищева» и № 56 «м/р Солнечный - пр.Радищева» при следовании из пр. Радищева направятся по улицам Радищева, Рабочая и далее по маршрутам. Остановочные пункты «ул. Петрова», «Гараж», «ГПТУ № 1» при следовании в центр будут исключены, их заменит остановка на ул. Радищева «Поликлиника № 9».

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2017-02-08 12:11:10




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