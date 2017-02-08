Стратегия соцэкономразвития Иркутской области на период до 2030 года вновь вызвала вопросы у депутатов Заксобрания
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области к 2030 году планируется увеличить объем заготовки древесины с 22 млн куб. м до 37 млн куб. м в год. При этом налоговую отдачу от одного куб. м заготовленной древесины также планируется увеличить - с 98,4 до 340 руб. Об этом 8 февраля на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания сообщил заместитель председателя регионального правительства Антон Логашов. Он представил депутатам проект закона «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года».
Кроме того, к 2030 году, согласно стратегии, увеличится доля площадей особо охраняемых природных территорий регионального значения с 1% до 2,45%. Производство мяса планируется увеличить от 153,8 тыс. тонн до 234,1 тыс. тонн, молока - с 461 тыс. тонн до 637 тыс. тонн, овощей - со 152,9 тыс. тонн до 211,9 тыс. тонн, картофеля - с 600,3 тыс. тонн до 620 тыс. тонн, зерна - с 857 тыс. тонн до 1,2 млн тонн, продукции аквакультуры - с 0,06 тыс. тонн до 1,1 тыс. тонн.
«Таким образом, к 2030 году планируется достичь уровня самообеспеченности по основным продовольственным показателям, установленного Доктриной продовольственной безопасности РФ», - отметил А. Логашов.
Депутат Геннадий Нестерович отметил, что в стратегии не хватает информации, за счет чего эти объемы будут достигнуты: за счет введения в эксплуатацию животноводческих комплексов или за счет развития личных подсобных хозяйств.
«Если мы ставим перед собой такие амбициозные планы по развитию сельского хозяйства к 2030 году, то мы должны начинать их реализовывать уже с этого года, чтобы достичь плановых показателей. Уже принят трехлетний бюджет на 2017 - 2019 годы, и на эти годы мы практически не увеличили областные средства на сельское хозяйство. Тогда каким образом к 2030 году мы сможем существенно повысить развитие сельского хозяйства, если будем держать финансирование на одном уровне?», - поинтересовался заместитель председателя комитета Роман Габов.
«На одном уровне не получится достичь планируемого результата, нужно увеличение финансирования из года в год. Математическая модель в стратегии имеется. В марте при первой корректировке бюджета уже ожидается увеличение финансирования на 100 млн руб.», - отметил зампред.
Депутат Аполлон Иванов поинтересовался, почему в стратегии отсутствует производство рапса. По его словам, без этой культуры сельское хозяйство «трудно представить». Представитель министерства сельского хозяйства отметил, что в документе содержится шесть стратегических продуктов, в том числе зерно, мясо, яйцо и молоко. «Что касается рапса, мы его признали приоритетным направлением. Он в программе есть. По нему предусмотрен кратный рост», - пояснили депутату.
Р. Габов также поинтересовался, как в стратегии решается задача по ликвидации отходов на промышленной площадке цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. «Подвижки в демеркуризации пошли в этом году: выделены деньги на разработку этого проекта. Этот момент интересует. И как в целом в стратегии решается дальнейшая судьба этого ТОРа?», - добавил депутат.
А. Логашов отметил, что отдельные участки указанной промышленной площадки можно использовать в ограниченном количестве для инвесторов. «Есть инвесторы, которые ею интересуются. Но пока 100% интересантов нет», - отметил зампред.
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2017-02-08 12:19:57