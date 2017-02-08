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Через Иркутскую таможню в 2016 году было экспортировано на 3% больше лесоматериалов

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Иркутск. Сибирские новости - В регионе деятельности Иркутской таможни в 2016 году было экспортировано 13 млн куб. м лесоматериалов (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 3%) стоимостью $1,4 млрд. Из них более 9 млн куб. м пришлось на обработанные лесоматериалы (не облагаемые таможенными пошлинами); круглого леса было вывезено 3,9 млн куб. м. На контроль таможней было поставлено 838 лицензий минпромторга РФ на экспорт круглого леса, вывозимого в рамках квотирования и лицензирования.

Как сообщил на пресс-конференции в среду начальник Иркутской таможни Юрий Русаков, в прошедшем году ведомство зарегистрировало и возбудило более половины дел об административных правонарушениях при осуществлении таможенного контроля леса и лесоматериалов. В основном, дела об АП возбуждались по результатам проведения таможенных досмотров по фактам недекларирования и недостоверного декларирования. Также возбуждались и уголовные дела (осуждено 17 человек).

В отношении экспортируемых лесоматериалов Иркутской таможней в 2016 году по корректировкам таможенной стоимости было довзыскано 99 млн руб.

В апреле прошлого года Иркутской таможней совместно с транспортной прокуратурой была инициирована практика привлечения лесоэкспортеров к административной ответственности по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов. Было возбуждено 80 дел об административных правонарушениях. С учетом положительных результатов данная практика будет продолжена в 2017 году.

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2017-02-08 12:36:00




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