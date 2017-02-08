Субаренда в лесопользовании будет запрещена Лесным кодексом

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - На январском заседании Государственной Думы в первом чтении принят проект …

Через Иркутскую таможню в 2016 году было экспортировано на 3% больше лесоматериалов

12:36 - Иркутск. Сибирские новости - В регионе деятельности Иркутской таможни в 2016 году было экспортировано …

Стратегия соцэкономразвития Иркутской области на период до 2030 года вновь вызвала вопросы у депутатов Заксобрания

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области к 2030 году планируется увеличить объем заготовки древесины …

Схема движения общественного транспорта в предместьях Марата и Радищева в Иркутске изменится на три дня

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения общественного транспорта в предместьях Марата и Радищева …

Финансирование из бюджета Иркутской области в 2017 году получат 10 НИОКР

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Финансирование из бюджета Иркутской области в 2017 году получат 10 научно-исследовательских, …

Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске будет ограничено

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске будет ограничено с 8 по …

В Байкальском регионе за неделю произошло три землетрясения

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 1 по 7 февраля произошло три землетрясения …

Координационный научный совет при губернаторе Иркутской области определил план работы на 2017 год

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - Координационный научный совет при губернаторе Иркутской области определил …

Выставка «Наука и технологии» пройдет в Иркутске в сентябре

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Наука и технологии» пройдет в Иркутске в сентябре. …

Заксобрание предлагает снизить выкупную цену невостребованных земельных долей муниципалитетов

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве …