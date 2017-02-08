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Субаренда в лесопользовании будет запрещена Лесным кодексом

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Иркутск. Сибирские новости - На январском заседании Государственной Думы в первом чтении принят проект закона, предусматривающий изменения в Лесной кодекс. В документе, в том числе учтены предложения, озвученные на форуме «Живой лес». Напомним, мероприятие прошло в Иркутске летом 2016 года. Основные поправки касаются двух ключевых моментов, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания. Первый - запрет субаренды в лесопользовании.

«Не секрет, что очень много организаций, которые не имеют ни соответствующей промышленной базы, ни профессиональной подготовки, выходили на конкурс, получали лесные участки и потом отдавали их в субаренду уже тем лицам, которые ни под какие соответствующие требования не подпадали», - отмечает руководитель региональной группы «Живой лес», заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова.

Второй момент - тема определенных профессиональных требований, критериев, к тем, кто будет на эти конкурсы выходить.

Что касается дальнейшей работы региональной мониторинговой группы, то она будет продолжаться по двум направлениям. «Во-первых, мы будем готовить доклад о правоприменении тех новшеств в лесном законодательстве, которые начнут действовать с первого марта. Мы будем мониторить ситуацию и информировать соответствующие комитеты Законодательного Собрания, Государственной Думы, о том, как министерство лесного комплекса области, лесозаготовительные предприятия и другие структуры начнут работать в новых правовых условиях. Документ планируется подготовить примерно к середине года: с марта начнется мониторинг правоприменительной практики и нужно будет несколько месяцев, чтобы понять, есть ли проблемы, в чем они выражаются», - подчеркнула Н. Дикусарова.

Во-вторых, по ее словам, продолжается работа «горячей линии» (+7 924 833 38 38) по проблемам лесопользования. «Она имеет очень большой эффект. Мы наладили прямые каналы взаимодействия с правоохранительными органами, буквально в течение десяти минут после звонка на горячую линию обращение перенаправляется в соответствующие структуры и сразу поступает в работу. Большая часть поступивших обращений нашла свое подтверждение. По ряду из них были возбуждены уголовные дела. Хочу отметить, что о части нарушений правоохранительные органы не были уведомлены в ином порядке, кроме как через горячую линию. Поэтому и для них это большая помощь в получении оперативной информации», - добавила Н. Дикусарова.

Напомним, мониторинговая группа была создана как на федеральном, так и региональном уровне для отслеживания реализации федерального закона о совершенствовании регулирования отношений в сфере лесного комплекса, который был принят на весенне-летней сессии Госдумы в 2016 году.

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2017-02-08 12:37:57




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