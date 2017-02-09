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Врио главы Бурятии назначен Алексей Цыденов

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Иркутск. Сибирские новости - Временно исполняющим обязанности главы Бурятии назначен Алексей Цыденов. Ранее он занимал пост замминистра транспорта РФ.

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка направил телеграмму в адрес врио главы Республики Бурятия. «Доверие, оказанное вам руководством нашей страны, свидетельствует о ваших высоких профессиональных и деловых качествах, богатом опыте и знаниях в сфере государственного управления, - отметил С. Брилка, обращаясь к А. Цыденову. - Уверен, что вами будут последовательно решаться задачи социально-экономического развития Республики Бурятия, и взаимовыгодное сотрудничество с Иркутской областью станет еще более плодотворным».

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о досрочной отставке главы Бурятии Вячеслава Наговицына.

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2017-02-09 04:44:27




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