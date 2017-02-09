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Первый день Белого месяца объявлен нерабочим днем в Усть-Ордынском Бурятском округе

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Иркутск. Сибирские новости - Первый день Белого месяца в текущем году (27 февраля) объявлен нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Иркутской области Александр Битаров.

Как сообщила руководитель администрации УОБО Марина Иванова, традиционно во всех муниципальных образованиях округа пройдут праздничные вечера и концерты, посвященные новому году по лунному календарю. Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В первый день праздника в поселке Усть-Ордынский будет организован «Глобальный ехор» в рамках всемирного флешмоба, который проходит в разных странах. В Национальной библиотеке им. М. Н. Хангалова откроется книжная выставка «Праздник Белого месяца», а в Национальном музее - выставка «Тоонто нютаг».

"Ежегодный окружной конкурс «Баатар - Дангина» проведет Национальный Центр народного творчества. Для учащихся общеобразовательных школ окружного центра в Национальной библиотеке пройдет краеведческий час «Сагаалган на моей земле». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» запланировал гастрольные поездки в Иркутск и Ангарск, поселок Одинск Ангарского муниципального образования, поселок Магистральный и город Северобайкальск Республики Бурятия. Два концерта ансамбля состоятся в поселке Усть-Ордынский. В марте текущего года впервые на территории УОБО пройдет фестиваль «Мужские игры бурят», который будет посвящен празднику Белого месяца", - подчеркнула глава округа.

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2017-02-09 04:47:05




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