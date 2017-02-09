Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 09.02.2017, 07:36
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.51 (+0.32)
EUR 63.45 (+0.21)
10 CNY 86.51 (+0.47)
Информер праздники сегодня

Число воспитанников детсадов за последние три года увеличилось в Братске почти на две тысячи

Фото: Правительство ИО
Версия для печати

Братск. Сибирские новости - За три последних года количество групп в дошкольных учреждениях Братска увеличилось на 26 и теперь составляет 633 группы. Число детей, посещающих учреждения дошкольного образования, выросло на 1,831 тыс. человек и составило в 2016 году 15,584 тыс. детей. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования увеличился на 12,1% и, согласно данным переписи населения, на 2016 год составил 86,1%. На 22,2% увеличился процент детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих детсады, в 2016 году он составил 65,2%. Отсутствует очередность для поступления в детские сады Братска детей в возрасте от 3 до 7 лет (в 2013 году в очереди стояли 136 детей). Об этом сообщил начальник департамента образования городской администрации Константин Кулинич.

Успешно функционируют вариативные формы дошкольного образования, включая посещение детьми в возрасте от 3 до 7 лет групп полного дня на базе школ и учреждений дополнительного образования, являющихся структурными подразделениями шести детских садов. Организовано посещение детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет разновозрастной группы полного дня на базе православной гимназии, кратковременное пребывания на базе 38 детских садов.

Еще одна вариативная форма - работа консультационных пунктов для детей и служба ранней помощи. В настоящее время функционируют 18 консультационных пунктов, созданных на базе дошкольных образовательных организаций. Как сообщил К. Кулинич, в 2016 году 435 родителей, имеющих детей в возрасте от 1 года до 8 лет, получили консультационную и методическую помощь в детских садах. Используются возможности индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги присмотра и ухода в сфере дошкольного образования.

По словам К. Кулинича, данные анкетирования родителей в сети Интернет в 2016 году подтверждают высокий процент удовлетворенности услугами дошкольного образования (90%).

Ссылки по теме:

2017-02-09 04:55:17




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!