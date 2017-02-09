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М. Щапов: без немедленного увеличения расходов на рыбоохрану на Байкале любой запрет на вылов будет бессмысленным

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Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Щапов по итогам региональной недели заявил, что ситуация с контролем над использованием биоресурсов озера Байкала на сегодня выглядит катастрофически. По официальным данным Ангаро-байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на три региона (Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край) ведомство располагает штатом в 159 человек, из которых в выездных группах состоят 112. Речь идет о службе, которая контролирует рыбалку, рыборазведение, сбросы подсланевых вод с судов на всех озерах и реках трех субъектов федерации, чья совокупная площадь сопоставима со всей Европой.

Из них на Иркутскую область приходится около 54 человек, из которых непосредственно на Байкале работает всего пять.

Пресс-служба депутата уточняет, что из плавсредств на ходу имеется: теплоход «Ярославец» на Братском море, катер «Мастер» на Байкале, на Иркутском водохранилище катер КС и в районах по лодке. Это составляет не более 20% от нормативов. А если учитывать возросший туристический поток в регионе, то потребности в людях и оснащении окажутся еще больше. Не хватает радиостанций, нет биноклей ночного видения.

"На встрече с жителями Ольхонского района в Еланцах мне рассказали, что у местного рыбинспектора лодки вовсе нет. Если надо выехать в рейд, он просит у местных рыболовецких организаций. Это же абсурд! Если не принять немедленных и кардинальных мер: не увеличить в разы штат инспекции рыбоохраны, ее финансирование, не оснастить инспекторов элементарными плавсредствами, - об эффективности запрета на ловлю омуля можно сразу же забыть, - заявил М. Щапов. - Тотальный запрет на вылов рыбы автоматически ставит жителей прибрежных деревень, где нет иной работы, в нелегальное положение. То есть, ловить все равно будут. Контролировать будет некому. Росрыболовство предлагает ввести запрет, который само же не сможет обеспечить. Более того, возникает серьезный вопрос: насколько полно финансировалось это направление в предыдущие годы?".

В ближайшее время депутат намерен направить официальный запрос на имя руководителя Росрыболовства с требованием представить информацию об эффективности финансирования рыбоохранных мероприятий на Байкале и предполагаемых мерах по изменению ситуации.

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2017-02-09 05:01:25




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