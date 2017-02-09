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Почетных званий «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» удостоены трое ученых

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Иркутск. Сибирские новости - В соответствии с указом губернатора Сергея Левченко за заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, за разработку приоритетных направлений науки и техники и в связи с Днем российской науки почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» присвоено трем ученым. В среду соответствующие удостоверения и нагрудные знаки вручены доктору технических наук, профессору, декану заочно-вечернего факультета Иркутского национального исследовательского технического университета Виктору Ёлшину; доктору географических наук, профессору, научному руководителю Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Виктору Плюснину. Также почетное звание присвоено доктору физико-математических наук, заведующему Астрономической обсерваторией Иркутского государственного университета Сергею Язеву.

Кроме того, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие отечественной науки, и в связи с празднованием Дня российской науки Благодарственными письмами Губернатора Иркутской области поощрены 14 сотрудников научных учреждений.

Церемония награждения состоялась в рамках заседания Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области. Награды вручили заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, академик Игорь Бычков.Иркутск. Сибирские новости - В соответствии с указом губернатора Сергея Левченко за заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, за разработку приоритетных направлений науки и техники и в связи с Днем российской науки почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» присвоено трем ученым. В среду соответствующие удостоверения и нагрудные знаки вручены доктору технических наук, профессору, декану заочно-вечернего факультета Иркутского национального исследовательского технического университета Виктору Ёлшину; доктору географических наук, профессору, научному руководителю Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Виктору Плюснину. Также почетное звание присвоено доктору физико-математических наук, заведующему Астрономической обсерваторией Иркутского государственного университета Сергею Язеву.

Кроме того, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие отечественной науки, и в связи с празднованием Дня российской науки Благодарственными письмами Губернатора Иркутской области поощрены 14 сотрудников научных учреждений.

Церемония награждения состоялась в рамках заседания Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области. Награды вручили заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, академик Игорь Бычков.

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2017-02-09 05:03:51




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