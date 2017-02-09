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В 2017 году на ВСЖД поступит 13 новых локомотивов

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Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступит 13 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ. Машины будут распределены по различным станциям дороги.

Тепловоз ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 - одного из самых распространенных на сети железных дорог России. В новой версии тепловоза установлен более мощный дизель-генератор, позволяющий при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВт∙ч.

В локомотивах ТЭМ18ДМ в отличие от предшественников более просторная кабина машиниста, которая оборудована системой микроклимата. Обновлена система регистрации параметров работы и учета расхода дизельного топлива. Это позволяет обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшить условия труда локомотивных бригад.

В 2016 году на дорогу поступили 5 новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Зима. Кроме того, на магистраль прибыл первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7, который пополнил парк локомотивного депо Северобайкальск.

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2017-02-09 05:09:50




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