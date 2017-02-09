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В Братске пройдет «Неделя городской предпринимательской инициативы»

Фото: bratsk-city.ru, С. Анисимов
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Братск. Сибирские новости - Администрация Братска приглашает предпринимателей принять участие в очередной «Неделе городской предпринимательской инициативы», которая пройдет с 9 по 15 февраля. Цель акции - взаимодействие власти и бизнеса по претворению в жизнь предложений предпринимателей, направленных на упрощение, удешевление и ускорение действующих процедур по ведению деятельности.

В период по 15 февраля 2017 года администрация города Братска будет принимать от предпринимателей инициативы, направленные на совершенствование действующих правовых актов, совершенствование механизмов взаимодействия с органами власти, действующих процедур, либо предложения новых идей по улучшению условий ведения бизнеса в городе Братске. По конструктивным предложениям будут формироваться проекты муниципальных правовых актов и законодательные инициативы.

Заполнить форму можно в электронном виде. Заполненные анкеты просим присылать по адресу эл. почты: fisher@bratsk-city.ru или по адресу: администрация г. Братска, проспект Ленина, 37, кабинет 514. Телефон для справок: (3953) 349-152.

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2017-02-09 05:11:25




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