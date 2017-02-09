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Заявки на реконструкцию спортзалов в рамках проекта «Детский спорт» подали 33 сельских школы

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заявки на участие в проекте «Единой России» «Детский спорт» подали 33 сельские школы для реконструкции спортивных залов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Члены общественного совета, оценивая презентации спортзалов, обращали внимание на готовность проектно-сметной документации участников, наличие софинансирования из местного бюджета и планы по дальнейшей работе в спортивном зале.

Заместитель министра спорта региона Максим Парфенов отметил, что ремонт зала - это не окончательная задача. «Мы рекомендуем при сельских школах создавать спортивные клубы для организации спортивной деятельности на местах», - подчеркнул замминстра.

Кроме того, заявки желательно подкрепить обращениями от самих жителей к главе поселения или директору школы. Это могут быть общественники или родители детей, обучающихся в школе. Также для реализации проекта необходимо сформировать общественные советы на местах. Результаты отбора заявок региональный общественный совет объявит в начале марта.

Напомним, Иркутская область принимает участие в партийном проекте «Детский спорт» в третий раз. В 2015 году ремонт проведен в 17 спортивных залах сельских школ региона. В прошлом году в рамках партийного проекта было отремонтировано 16 залов.

Для реализации проекта в 2017 году в Иркутской области выделены федеральные субсидии и средства из областного бюджета. Консолидированный бюджет составил 27 млн руб.

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2017-02-09 05:14:38




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