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В Иркутской области задержали очередную группу «черных лесорубов»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области пресечена незаконная деятельность группы «черных лесорубов» в районе Тыретского лесничества. Во время рейдовых мероприятий 6 февраля сотрудники полиции задержали двух мужчин (34 и 27 лет), проживающих в Зиме и селе Барлук Куйтунского района. Они обвиняются в незаконной рубке леса (сосны, лиственницы и березы).

С места происшествия полицейские изъяли спецтехнику, бензопилу, а также около 300 куб. м древесины. В настоящее время изъятый сортимент леса находится на ответственном хранении для дальнейшей реализации для возмещения ущерба. Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

По предварительным оценкам, ущерб лесному фонду составил свыше 1,6 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

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2017-02-09 05:19:48




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