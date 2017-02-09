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Прокуратура предложила мэру Братска изменить градостроительную документацию

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Состояние атмосферного воздуха в Братске с момента пуска крупных промышленных предприятий продолжает оставаться неудовлетворительным. Так, из 3,341 тыс. проб воздуха в жилой зоне города в 274 обнаружены превышения вредных веществ по гидроксибензолу, взвешенным веществам, гидрофториду, формальдегиду, бензолу, этилбензолу, сероуглероду, метантиолу.

В связи с этим Братская природоохранная прокуратура, а также контролирующие органы на постоянной основе принимают меры к нарушителям природоохранного законодательства.

Вместе с тем, после исполнения предприятиями природоохранных мероприятий, их негативное воздействие на жителей города все же остается. Одной из причин такого положения является близость к городу лесопромышленного производства и допущенные при строительстве градостроительные ошибки.

Созданные эспланады от предприятия к городу по улицам Ленина, Мира и Комсомольской превратились в продуваемые коридоры, по которым выбросы лесохимии беспрепятственно распространяются в жилую застройку.

«Природоохранным прокурором мэру Братска предложено организовать проведение градостроительных и метеорологических исследований, изменить градостроительную документацию и устранить эспланады, засаживая их быстрорастущими деревьями для восстановления защитных свойств санитарной зоны лесопромышленного комплекса», - сообщает областная прокуратура.

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2017-02-09 05:23:47




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