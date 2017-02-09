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Иркутская область в числе регионов, готовых перейти на новую систему обращения с отходами

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Москва. Сибирские новости - Иркутская область готова перейти к новой системе обращения с отходами. Об этом глава минприроды России Сергей Донской проинформировал в письме, направленном в правительство РФ. Всего 25 регионов выразили готовность к переходу на новую систему. Среди них также республики Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

«Для перехода к новой системе обращения с отходами в перечисленных субъектах, за исключением Московской и Кировской областей, утверждены территориальные схемы, осуществляется подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО», - говорится в письме.

Напомним, разработанные минприроды России поправки в закон «Об отходах производства и потребления» позволяют установить правовые основы эффективной системы управления. В частности, они позволяют внедрить новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами, сформировать замкнутые циклы обращения с отходами, обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение захоронения.

В рамках организации системы предполагается введение региональных операторов по обращению с ТКО (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), которые обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, а также принятие субъектами РФ правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО и осуществление контроля за их исполнением.

Как сообщалось ранее, Иркутская область готова к введению института регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами уже в этом году. В целом, процесс переход на новую систему организации сбора, обработки и утилизации мусора будет осуществляться поэтапно и должен завершиться до 1 января 2019 года.

В ближайшие полгода региональное министерство природных ресурсов и экологии планирует определить оператора на территории области, чтобы непосредственно начать работу с предпринимателями, которые сейчас занимаются деятельностью по обращению с ТКО. К 2018 году должны определиться с тарифами и инвестиционными программами.

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2017-02-09 05:29:37




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